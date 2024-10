Klimaschutz-Konferenz in Leibnitz: Vier Gemeinden ausgezeichnet

Das im Jahr 2021 unter der Federführung von Klimaschutz-Landesrätin Ursula Lackner initiierte Gemeindeservice für Energie und Klima unterstützt aktiv die steirischen Gemeinden bei ihren Wegen zu Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ein Fixpunkt dieser Beratungsschiene ist die jährliche Klimaschutz-Gemeindekonferenz, die gestern (16.10.2024) mit Lackner, Nachhaltigkeitslandesrätin Simone Schmiedtbauer und mehr als 200 Gemeindevertreterinnen und -vertretern in Leibnitz stattgefunden hat. Der Schwerpunkt wurde diesmal darauf gelegt, wie sich Gemeinden klimafit machen können. Neben dem Keynote-Referat von Hans Peter Hutter (MedUni Wien), der die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels beleuchtete, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Vielzahl an neuen Informationen und Impulsen mit in ihre Heimatgemeinden nehmen.

Unterstützung für Klimaschutz-Innovationen

Um die Klimaschutz-Innovationen in den steirischen Gemeinden zu unterstützen, hat das Land Steiermark in den vergangenen Jahren mehrere Förderpakete geschnürt. Zuletzt wurden vier Millionen Euro bereitgestellt, mit denen kommunale Projekte umgesetzt werden können. Diese reichen von der Energiewende und Erzeugungsanlagen (wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen) über Klimawandelanpassungsmaßnahmen (Begrünung, etc.) bis hin zur E-Mobilitätsoffensive für steirische Gemeinden.

Vier Gemeinden erhielten Auszeichnungen

Seit 30 Jahren sind die Stadtgemeinden Spielberg und Weiz als Klimabündnis-Gemeinden Mitglied des größten kommunalen Klimaschutznetzwerk. Für die langjährigen Bemühungen im Klimaschutz wurden diese im Rahmen der Gemeindekonferenz in Leibnitz geehrt. „Klimabündnis-Gemeinden setzen unter dem Motto Global denken, lokal handeln auf lokaler Ebene Klimaschutz-Maßnahmen in vielen Bereichen um und unterstützen im Rahmen der Klimabündnis-Partnerschaft gleichzeitig indigene Völker im brasilianischen Amazonasgebiet beim Regenwald-Erhalt. Wir gratulieren Spielberg und Weiz und bedanken uns für die langjährige Unterstützung″, so Friedrich Hofer, GF des Klimabündnis Steiermark, der gemeinsam mit Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner den zwei Klimabündnis-Jubiläumsgemeinden die Urkunden überreichte. Zwei e5-Gemeinden konnten dieses Jahr für Ihre energie- und klimapolitische Arbeit im „e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden“ ausgezeichnet werden. So konnte die Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz gleich bei ihrer ersten Auditierung mit 40 Prozent Umsetzungsgrad zwei „e″s mit nach Hause nehmen. Bei bereits vier „e″s liegt die Stadtgemeinde Liezen bei ihrer nunmehr fünften Zertifizierung. Liezen gehört damit mit zu den europäischen Vorreitergemeinden in Sachen erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Klimaschutz und beweist dies mit vielen konkreten Umsetzungen von Maßnahmen.

©EA Stmk | Landesrätin Ursula Lackner gratulierte Spielbergs Bürgermeister Manfred Lenger und weiteren Vertretern der Gemeinde zu 30 Jahren klimabündnis-Gemeinde. ©EA Stmk | Mit vier „e“s bei der fünften Zertifizierung gehört die Stadtgemeinde Liezen zu den europäischen Vorreitergemeinden in Sachen erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Klimaschutz. ©EA Stmk | Blitzstart: Gleich bei der ersten Zertifizierung erhielt Feldkirchen bei Graz zwei „e“s. ©EA Stmk | Die beiden Landesrätinnen Simone Schmiedtbauer und Ursula Lackner eröffneten gemeinsam mit dem Leibnitzer Bürgermeister Michael Schumacher die Gemeindekonferenz.