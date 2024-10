Nachfolger für Villacher Traditionslokal gesucht

Der bisherige Betreiber des Villacher Cafés, Joachim Wunder, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 12:50 / ©Stadt Villach

Am Villacher Zentralfriedhof geht eine Ära zu Ende: „Joachim Wunder ist hier im Stadtviertel eine Institution. Er wird den Menschen fehlen, die hier häufig zu Gast waren und die Gemütlichkeit seines Cafè Joe als Kommunikationstreffpunkt geschätzt haben“, betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). In der warmen Jahreszeit servierte „Jo“ Getränke und kleine Speisen auch in den Gastgarten. Zusätzlich konnte man im Cafè auch Blumen, Grabschmuck und Kerzen kaufen. Das soll auch der Nachfolgebetrieb bieten.

Stadt Villach sucht jetzt eine Nachfolge

Über Ausschreibung sucht die Stadt Villach jetzt eine Nachfolge für das Geschäftslokal in der Tafernerstraße. Die Verkaufsfläche inklusive Lagerräumen und Küche ist 78,17 Quadratmeter groß. Der Gastgarten bietet eine Fläche von 43,1 Quadratmetern und ist von Mai bis September zu nutzen. Die Abgabefrist gilt bis 30. November 2024. Die Neuverpachtung erfolgt mit April 2025.