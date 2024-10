Vor Gericht: Hat Wiener DJ mehrere Frauen missbraucht?

Unter dem Hashtag #TechnoMeToo haben im September 2023 die Aktivistin und Party-Veranstalterin Frederika Ferková und die DJane Sabrina Geißler ein Bewusstsein für Übergriffe auf Frauen, trans und nonbinäre Personen im Wiener Nachtleben geschaffen. Dutzende Betroffene berichteten in weiterer Folge von missbräuchlichem Verhalten von männlichen Club-Besitzern, Veranstaltern und DJs. Ein Name, der dabei fiel, war der eines DJs, gegen den nun am Landesgericht verhandelt wurde.

Vergewaltigungs- und Missbrauchvorwürfe gegen Wiener DJ

Staatsanwältin Franziska Fent warf dem 29-Jährigen Vergewaltigung in einem Fall, sexuelle Belästigung sowie Missbrauch von drei wehrlosen Frauen vor, die aufgrund ihres Zustandes – sie standen laut Anklage entweder unter dem Einfluss von Substanzen oder schliefen bzw. befanden sich im Halbschlaf – dem Mann hilflos ausgeliefert waren. Zu der Vergewaltigung soll es im März 2024 auf der Toiletten-Anlage in einem Club gekommen sein. Der Angeklagte soll sich mit der Betroffenen – einer 23-Jährigen, die er seit zwei Jahren von Sexpositiv-Partys kannte, in eine Kabine begeben, ihr dort einen Stoß versetzt, sie fixiert und zur Duldung einer geschlechtlichen Handlung gezwungen haben.

DJ weist Vorwürfe ab

Der Angeklagte stellte das wie sämtliche gegen ihn erhobenen Anschuldigungen in Abrede: „Sie war eine gute, liebe Freundin von mir. Ich könnte ihr nie Gewalt antun. Ich bin prinzipiell kein gewalttätiger Mensch.“ Er habe sie zwar gefragt, ob sie Lust auf Sex hätte, das hätte die 23-Jährige aber abgelehnt, „weil sie frisch in einer monogamen Beziehung war“. Er habe mit ihrem Einverständnis nach ihrer Brust gegriffen und sich an ihr gerieben: „Ich habe gehofft, dass sie durch diesen Prozess doch Lust auf Sex bekommt.“ Das sei nicht passiert, nach wenigen Sekunden habe sie ihn aufgefordert, damit aufzuhören. Das habe er gemacht. Mehr sei nicht passiert.

„Ich hatte blaue Flecken“

Die 23-Jährige schilderte das anschließend in ihrer Zeugenaussage diametral anders. Ihrer Darstellung zufolge hatte sie der 29-Jährige unter dem Vorwand, ihm gehe es nicht gut, auf die Herren-Toilette gelockt. Dort habe sie sich um ihn kümmern wollen. Er sei dann aber zudringlich geworden. Sie habe versucht, ihn wegzustoßen, was ihr nicht gelungen sei. Er habe ihren Widerstand mit Gewalt überwunden: „Ich hatte noch eine Woche später blaue Flecken.“ Ihre zeugenschaftliche Befragung nahm die 23-Jährige sichtlich mit. Nachdem diese vorbei war, weinte die junge Frau vor dem Verhandlungssaal, ehe sie sich wieder gesammelt hatte.

Bei Sexpositiv-Partys kennengelernt

Der Angeklagte sitzt seit Ende Juli wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Die verfahrensgegenständlichen Missbrauchshandlungen sollen sich zwischen April 2021 und März 2024 ereignet haben, wobei sich unter den Betroffenen auch die Ex-Freundin des Mannes befindet, der hauptberuflich als Finanz-Controller tätig war. Der DJ und sämtliche fünf Frauen verkehrten auf und kannten einander über Sexpositiv-Partys, was die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsvortrag thematisierte. Auf diesen Veranstaltungen gehe es freizügig zu, die Teilnehmenden seien sexuell aufgeschlossen: „In diesen geschützten Räumen gibt es aber strenge Regeln. Konsens und Einwilligung sind Voraussetzungen, dass man einander näher kommt.“ Man müsse auf solchen Partys „nicht unsterblich in jemanden verliebt sein, dass es zum Geschlechtsverkehr kommt“, aber mit Einlasskontrollen und eigenen Awareness-Teams würde dafür Sorge getragen, dass es in Darkrooms zu keinen unerwünschten Übergriffen kommt, betonte die Staatsanwältin.

Nein nicht akzeptiert

„An diese Regeln halten sich aber nicht alle“, bemerkte Staatsanwältin Fent. Der Angeklagte sei als DJ und Partygast in der Sexpositiv-Szene dafür bekannt gewesen, „dass er ein Nein nicht akzeptiert. Er hat diese Überheblichkeit, dass er seinen Willen über den der anderen stellt.“ Im gegenständlichen Fall seien die Opfer hinsichtlich ihrer Haltung zur Sexualität zwar „offener. Aber sie sind noch lange kein Selbstbedienungsladen für den Angeklagten.“

„Das ist ein anständiger Bürger“

Verteidiger Sascha Flatz räumte ein, sein Mandant habe sich „moralisch daneben benommen“. Er sei auf Sexpositiv-Partys das eine oder andere Mal vielleicht zu offensiv gewesen, das sehe er jetzt ein: „Er ist ein junger, intelligenter Mensch, der sich hinterfragt. Er ist das Gegenteil von dem, was die Staatsanwaltschaft darzustellen versucht.“ In strafrechtlicher Hinsicht habe sich der Mann nämlich nichts zuschulden kommen lassen: „Das ist kein gewalttätiger Mensch. Das ist ein anständiger Bürger.“

Bis zu 10 Jahre drohen

Der Angeklagte betonte in seiner Beschuldigteneinvernahme, die Aktivistin Ferková habe mit ihrem auf Instagram veröffentlichten Aufruf, Übergriffe in der Techno-Szene öffentlich zu machen, einen Shitstorm gegen ihn losgetreten. Die „ganze Szene“ habe sich danach gegen ihn verschworen und ihm „beruflich und privat“ geschadet: „Aus feministischen Überlegungen wollen die Frauen, dass ich ins Gefängnis komme.“ Im Fall eines anklagekonformen Schuldspruchs – das Urteil soll am 25. Oktober fallen – drohen dem Mann zwei bis zehn Jahre Haft. Der 29-Jährige weist bisher keine Vorstrafen auf. Es gilt die Unschuldsvermutung. (APA, 17.10.2024)