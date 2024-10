Nachtbaustelle in Klagenfurt muss verlängert werden

Die Fernwärmebaustelle im Bereich der Koschatstraße in der Klagenfurter Innenstadt befindet sich derzeit im vierten und letzten Bauabschnitt. Um diesen abschließen zu können, braucht es Grabungen am Villacher Ring im Bereich der Kreuzung mit der Koschatstraße.

Baustelle in Klagenfurt wird um eine Nacht verlängert

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens am Villacher Ring sind die Grabungsarbeiten für die Querung des Rings nur nachts möglich. Der erste Teil dieser Arbeiten wurde in drei Nächten von Montag bis Donnerstag umgesetzt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag können die Arbeiten im Kreuzungsbereich des vierspurigen Rings abgeschlossen werden.

Sperre der Radetzkystraße

Parallel zu den Arbeiten am Villacher Ring muss in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 2024 (ab Mitternacht bis zirka 4 Uhr früh) auch die Radetzkystraße zwischen dem Villacher Ring und dem Klagenfurter Stadttheater gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Am Villacher Ring direkt kommt es – wie in den vergangenen Nächten – zu keinen großen Einschränkungen für den Straßenverkehr. Im Bereich der Baustelle wird in jede Richtung jeweils eine Fahrspur frei befahrbar sein.