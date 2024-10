Lost: Neuer Escape Room in Graz bringt dich auf „mysteriöse Insel“

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 13:51 / ©Exit the Room

Für Grazer Escape Room-Fans gibt es gute Neuigkeiten. Seit kurzen bietet Exit the Room nämlich ein neues Abenteuer an. „Lost“ nennt sich der neue Escape Room, der dich auf eine einsame Insel führt. Die Geschichte ist schnell erklärt und erinnert stark an die gleichnamige Kultserie. Nach einem Flugzeugabsturz sind du und deine Freunde die einzigen Überlebenden und beschließt eure Umgebung genauer zu erkunden. „Ihr realisiert , dass diese unbekannte Insel völlig verlassen ist. Der einzige Ausweg ist der Bunker des Zweiten Weltkriegs, den Ihr während der Erkundung entdeckt habt. Ihr habt 50 Minuten Zeit, um den Bunker zu betreten und ein Kommunikationsmittel zu einem Hilferuf zu finden!“, so die spannende Beschreibung.

Neuer Lost-Esacape Room in Graz

Das Rätsel-Abenteuer ist für zwei bis sechs Spieler ab 14 Jahren geeignet. Du möchtest dein Geschick weiter auf die Probe stellen? Neben „Lost“ gibt es bei Exit the Room auch noch die Räume Zombie Apocalypse, Wizard, Murder, Prison, Sherlock und Time Warp.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 13:54 Uhr aktualisiert