Corona-Masken-Hersteller aus Klagenfurt ist insolvent

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und war in der Herstellung sowie dem Verkauf von Schutzmitteln wie Masken, Desinfektionsmitteln und homöopathischen Mitteln tätig. Als Insolvenzursache wurden drastische Änderungen des Marktumfelds genannt. Laut dem AKV Europa habe es vor allem nach der Coronazeit keine Nachfrage mehr für Masken und Tests gegeben und so konnten auch keine Umsätze mehr erwirtschaftet werden. Des Weiteren kam es am 15. März 2024 zu einem Brand am Betriebsareal. Hier wurde ein Großteil der Warenvorräte zerstört und unbrauchbar. Der Gesamtschaden liegt den Schätzungen zufolge bei knapp eine Million Euro.

Fortführung des Betriebs angedacht

Die Verbindlichkeiten betragen rund 603.000 Euro. Dem gegenüber liegen Aktiva in Höhe von 30.000 Euro. Die vermögensrechtliche Überschuldung beläuft sich laut dem KSV 1870 also auf rund EUR 573.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 40 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Es wird beabsichtigt, den Betrieb fortzuführen und den Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer 20 %-igen Quote anzubieten. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 14:46 Uhr aktualisiert