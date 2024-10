Schwer verletzt: Briefzusteller (51) von LKW überrollt

In Wien-Währing kam es zu einem schweren Unfall.

Am gestrigen Mittwoch, den 16. Oktober, gegen 12.20 Uhr, kam es in der Schulgasse im 18. Bezirk zu einem schweren Unfall. Ein 59-jähriger LKW-Fahrer übersah beim Rückwärtsfahren aus einer Garagenausfahrt einen 51-jährigen Briefzusteller. Der Mann wurde von dem LKW erfasst, als er gerade neben dem LKW entlangging. Der Briefzusteller stürzte und wurde vom LKW im Bereich des Unterkörpers überrollt. Die Berufsrettung Wien versorgte den Schwerverletzten notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der LKW-Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.