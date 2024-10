Mordversuch? Hilferuf wurde fÃ¼r Mann (42) zur Falle

Kurz nach 13 Uhr, am Mittwoch, 16. Oktober, suchte ein 25-jähriger Mann bei einem Haus in Dornbirn um Hilfe. Der Hausbesitzer, ein 42 Jahre alter Mann, zeigte sich hilfsbereit und öffnete dem ihm unbekannten Mann die Tür. Der junge Hilfesuchende hatte um Kleidung gebettelt, doch schnell nahm die Situation eine dramatische Wende. In der Küche griff der 25-Jährige nach einem Messer und stach auf den 42-Jährigen ein. Mehr dazu in: Messerattacke in Dornbirn: Hilfsbereiter Mann ließ Täter sogar ins Haus. Dem Hausbesitzer gelang es nach einem Handgemenge wegzulaufen. Die Verletzungen dürften nicht lebensgefährlich gewesen sein.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die Polizei leitete jedenfalls sofort eine Großfahndung ein. Der Verdächtige konnte rund ein Kilometer vom Tatort entfernt widerstandslos festgenommen werden. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am heutigen Donnerstag, dem 17. Oktober, mitteilt, wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.