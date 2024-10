Notfallmedizin-Kongress: Doppelsieg für KAGes und Med Uni Graz 

Im Rahmen des Kongresses der European Society for Emergency Medicine (EUSEM) vom 16.- 18. Oktober, mit über 3500 Teilnehmern, fand der prestigereiche „David Williams Euro Sim Cup“ statt. Dort bewies das multiprofessionelle Vierer-Team der KAGes und Med Uni Graz in komplexen Notfallszenarien unter starkem Zeitdruck sein Können und setzte sich gegen zwölf Teams aus ganz Europa durch und holte sich damit den ersten Platz.

Wettkampfteam stellte sich der Herausforderung

In der Vorrunde meisterte das Team unterschiedlichste Herausforderungen mit kritisch kranken und schwerverletzten Patientinnen, wie beispielsweise die Wiederbelebung eines Kindes nach einer Kohlenstoffdioxidvergiftung, die Behandlung einer schweren allergischen Reaktion und die Versorgung einer jungen Patientin mit lebensbedrohlicher Hormonstörung. Im Finale stellte ein Massenanfall von Verletzten nach einem Heißluftballonabsturz mit über 15 Patientinnen die anspruchsvollste Herausforderung dar. Das Team, bestehend aus Dr. Bernhard Kowalski, Dr. Nikolaus Schneider, Carola Tamm und Elena Noé konnte sich dabei gegen Frankreich durchsetzen. Bewertet von einer internationalen Fachjury und unterstützt durch modernste Simulationstechnik bewies das Team aus Studierenden und Jungmediziner*innen exzellentes Teamwork und höchste Professionalität.

Erfolg durch Teamwork und regelmäßiges Training

„Unser Erfolg liegt in regelmäßigem Training und unserem ausgeprägten Teamgeist.“, erklärt Teamleiter Dr. Bernhard Kowalski. „In Notfällen kommt es auf schnelle Entscheidungen und gute Abstimmung an. Die vielen Trainings helfen uns, unter Zeitdruck Prioritäten zu setzen und so gut wie möglich auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.“ Das Team erzielte nicht nur beim „David Williams Euro Sim Cup“ eine Goldmedaille, sondern erreichte auch beim Paramedic Cup den 1. und 2. Platz. Bei diesem lag der Fokus ganz klar auf der präklinischen Versorgung von schwerkranken Patientinnen und musste als zusätzliche Herausforderung in 2er Teams bewältigt werden. Den ersten Platz belegten Carola Tamm und Elena Noé, dicht gefolgt von Dr. Bernhard Kowalski und Jakob Laumer, die sich Silber sicherten. Hierbei half ihnen ihre langjährige Erfahrung als Notfallsanitäterinnen beim Grazer Medizinercorps des Roten Kreuzes, der Bezirksstelle Graz-Stadt. Darüber hinaus bot der Kongress den Teams eine einzigartige Gelegenheit, sich international zu vernetzen und neue Impulse für die tägliche Patientversorgung zu gewinnen. Besonders stolz zeigen sich auch Gerhard Stark, KAGes-Vorstandsvorsitzender, Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik, Andrea Kurz, Rektorin der Medizinischen Universität Graz sowie Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und gratulieren dem Team herzlich zum Sieg. Angespornt durch den großartigen Erfolg richtet das Team den Blick bereits auf die nächsten Herausforderungen Ende Oktober in Athen und Anfang November in Miami.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 15:02 Uhr aktualisiert