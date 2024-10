Sexueller Missbrauch an Kindern: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Der Verdächtige sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt in U-Haft.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 15:48 / ©APA/ROBERT JAEGER

Die Polizei hat einen 42-Jährigen in der Steiermark wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Die Festnahme erfolgte bereits vor wenigen Tagen. Er sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft. Bis jetzt seien zwei Opfer im Alter von acht und 13 Jahren bekannt, hieß es aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur APA. Der Tatzeitraum erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, es soll „mehrfache Angriffe“ gegeben haben. Die Ermittlungen laufen, weitere Details zum Vorfall wurden aufgrund des Opferschutzes nicht bekannt gegeben. (APA, 17.10.2024)