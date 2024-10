Großprojekt für Graz: Kläranlage wird erweitert und modernisiert

Die Stadt Graz hat den nächsten Schritt in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung gemacht: Der Gemeinderat hat die Erweiterung und Sanierung der Kläranlage in Gössendorf beschlossen. Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1979 spielt diese Kläranlage eine zentrale Rolle bei der Reinigung des Abwassers der Landeshauptstadt und einiger Umlandgemeinden. Mit der letzten Erweiterung im Jahr 2001 auf eine Kapazität von 500.000 Einwohnern stößt die Anlage aufgrund des Bevölkerungswachstums nun an ihre Grenzen.

Kapazitätserweiterung für 815.000 Einwohner

Das Herzstück des Projekts ist die Kapazitätserweiterung der Kläranlage auf 815.000 Einwohner bis 2028. Diese Maßnahme, die in Abstimmung mit der Wasserrechtsbehörde entwickelt wurde, soll die wachsende Bevölkerung und die gesetzlichen Anforderungen der Abwasserreinigung in den kommenden Jahren bedienen. Im Zuge der Erweiterung wird das Reinigungsvolumen um rund 32.000 m³ erweitert, was einem Anstieg um etwa 61 % entspricht.

Sanierung und technologische Modernisierung

Neben der Kapazitätserweiterung wird die Anlage umfassend saniert. Anlagenteile, die seit mehr als 20 Jahren im Einsatz sind, werden modernisiert oder ausgetauscht. Dazu gehören die Hydraulik, Technik sowie die Rechenanlage. Auch die Lüftung wird verbessert, und die bestehende Biofilteranlage erneuert. Eine besonders bedeutende Maßnahme ist die Erweiterung der Klärschlammbehandlung und der Gasspeicherkapazität von 1.000 m³ auf 4.000 m³, was eine energetische Optimierung der Anlage ermöglicht. Trotz der Ausbaumaßnahmen kann der Autarkiegrad der Kläranlage von etwa 90 % beibehalten werden. Gleichzeitig sollen durch diese Maßnahmen jährlich etwa 900 Tonnen CO2 eingespart werden.

Kosten und Zeitplan

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 83 Millionen Euro geschätzt. Diese Zahl basiert auf den 2021 ermittelten Kosten, die an die aktuelle Indexentwicklung angepasst wurden. Damals wurden die Berechnungen vom Stadtrechnungshof geprüft und als nachvollziehbar und plausibel bewertet. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2028 geplant.

Stimmen zum Projekt

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betonte die Bedeutung des Projekts: „Der Ausbau der Kläranlage ist eines der größten und wichtigsten Umweltprojekte der letzten Jahrzehnte. Durch die Anpassung an den Stand der Technik und die energetische Optimierung wird die Kapazität vervierfacht, was eine jährliche Einsparung von rund 600.000 Euro an Energiekosten und 900 Tonnen CO2 ermöglicht.“ Auch Finanzstadtrat Manfred Eber hob die Relevanz der Abwasserentsorgung hervor: „Eine zuverlässige Abwasserentsorgung ist essenziell für die Lebensqualität in unserer Stadt. Mit dem Ausbau der Kläranlage tragen wir dazu bei, diese grundlegende Aufgabe auch in Zukunft zuverlässig zu erfüllen.“ Für die Holding Graz, die das Projekt verantwortet, ist dies ein bedeutender Schritt. CEO Wolfgang Malik und Vorstandsdirektor Gert Heigl betonten die Relevanz des Projekts im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzes: „Mit der Erweiterung der Kläranlage sichern wir zukunftsorientiert die Abwasserreinigung im Großraum Graz, gesetzeskonform und nach dem Stand der Technik.“