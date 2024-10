Kinder verschwinden aus Wiener Kindergarten – Aufsicht bemerkt es nicht

Das Ganze geschah am Dienstagnachmittag, dem 15. Oktober, in Wien-Floridsdorf. Wie üblich spielten die Kindergarten-Kinder im Garten. Drei vierjährige Mädchen machten sich dabei aber aus dem Staub. Sie kletterten über den Zaun des Kindergartens und machten sich ganz alleine auf den Nachhause-Weg – der Kindergarten ist etwa einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, die Mädchen waren also ungefähr eine Viertelstunde unterwegs. Heute.at berichtete am heutigen Donnerstag über den Vorfall.

Kindergarten bemerkte das Fehlen nicht

Als die Kinder plötzlich zuhause auftauchten, erlitten die Eltern einen großen Schock. Sofort kontaktierten sie den Kindergarten, dort habe man das Verschwinden der Mädchen allerdings noch nicht bemerkt. Erst nach dem Anruf wurden die Kinder durchgezählt und das Fehlen bemerkt.

Weitere Maßnahmen

Der betroffene Kindergarten wird von Wiens größtem privaten Kindergartenträger, den Wiener Kinderfreunden, betrieben. Diese bestätigten den Vorfall gegenüber heute.at. Man habe sofort Maßnahmen zur Sicherung des Kindergartens eingeleitet, die betroffenen Eltern kontaktiert und einen Elternabend eingerichtet. Zudem habe man eine Selbstanzeige bei der MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe) gemacht. Seitens der M11 wurde eine Kontrolle des Kindergartens angekündigt.