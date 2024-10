David kämpft ums Comeback: „Ohne Unterstützung könnte es das Aus bedeuten“

David Haagen, ein 22-jähriger Skispringer aus Kapellen in der Steiermark, steht vor einer schwierigen Saison. Trotz seiner bisherigen Erfolge, darunter Podestplätze im Continentalcup und Punktgewinne im Weltcup, verlor er in der Saison 2022/23 seinen Kaderstatus im ÖSV. Nun kämpft er nicht nur auf der Schanze, sondern auch abseits davon – um finanzielle Unterstützung.

„Es ist eine schwere Entscheidung“

„Die Kosten für eine Skisprung-Saison belaufen sich auf rund 4000 Euro“, erklärt David gegenüber 5 Minuten „Allein für das Material brauche ich etwa 3000 Euro.“ Da er sich entschieden hat, nach dieser Saison zu entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt, möchte er nichts dem Zufall überlassen. „Es ist eine schwere Entscheidung. Ich will aber zu alter Stärke zurückfinden.“

Vom Kaderathlet zum Stützpunktathlet

David trainiert weiterhin am Stützpunkt in Salzburg/Rif, wo er bereits als Kaderathlet aktiv war. Doch seit er diesen Status verlor, sind die Bedingungen schwieriger geworden. „Der größte Unterschied ist, dass wir für viele Leistungen, wie Trainer, Schanzengebühren und Trainingssteuerung, einen Beitrag zahlen müssen“, erklärt er. Diese Kosten können teilweise durch Materialtests beim ÖSV „zurückgearbeitet“ werden. „Es ist aber trotzdem eine Belastung. Das Budget für längere Trainingskurse fällt komplett weg“, so David. Trotzdem gibt er nicht auf: „Unsere Stützpunkttrainer geben ihr Bestes, um uns optimal zu unterstützen.“

Hoffnung auf den Winter

Die Rückkehr in den Kader ist für David das große Ziel. „Es gibt klare Kaderrichtlinien, die vier gute Ergebnisse verlangen. Eines kann man im Sommer schaffen – und das habe ich bereits“, sagt David optimistisch. Für den kommenden Winter sei er zuversichtlich, dass ihm die noch fehlenden drei Ergebnisse gelingen. „Ich blicke optimistisch in Richtung Winter.“

Finanzielle Herausforderungen

Neben den sportlichen Herausforderungen kommen die finanziellen Sorgen. „Ich bin Teil des Polizei-Sports, was mir ein gesichertes Einkommen verschafft“, erzählt David. Doch allein damit lassen sich die laufenden Kosten nicht decken. „Ich musste mir dieses Jahr ein Auto kaufen, da mein Sponsoringvertrag mit einem Autohaus ausgelaufen ist. Sprit, Material, Miete – das alles muss bezahlt werden.“ Unterstützung bekam er bisher vom Hotel Römerhof in Obertauern und dem Autohaus Felber in Birkfeld, wofür er dankbar ist. „Aber es deckt leider nicht alles.“ Deshalb hofft David auf Hilfe von außen: „Jede Unterstützung, sei sie noch so klein, ist extrem viel wert.“

Der Blick nach vorn

Trotz der Rückschläge bleibt David fokussiert. „Letzte Saison war ein großer Schritt nach vorne – mit einem Podium und der Weltcup-Teilnahme. Im Sommer konnte ich daran gut anknüpfen“, erklärt er. Für die kommende Saison hat er klare Ziele: „Langfristig möchte ich mich im Weltcup etablieren. Kurzfristig ist es mein Ziel, wieder in den Kader aufgenommen zu werden. Sollte das nicht klappen, ergibt es für mich leider keinen Sinn, weiter Zeit, Geld und Geduld in meine Sportart zu investieren.“

Hier kannst du David unterstützen. Jetzt auf Gofundme spenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 17:19 Uhr aktualisiert