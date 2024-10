Skandalös oder Kunst? Die Porn Nights in Graz brechen alle Tabus

Seit 2018 bietet das queer-feministische Pornofestival in der Steiermark eine Bühne für Kunst, Kultur und Diskussionen, die weit über den Mainstream hinausgehen. Themen wie Diversität, Sexualität und Intimität stehen im Mittelpunkt des Festivals und regen dazu an, sich mit den oft tabuisierten Aspekten dieser Themen auseinanderzusetzen.

Offener Umgang mit Sexualität

Für die Organisatoren ist klar: Pornografie und der offene Umgang mit Sexualität sind längst nicht so selbstverständlich, wie sie es in einer modernen Gesellschaft sein sollten. Während viele Teile der Bevölkerung das Thema vielleicht noch als umstritten betrachten, sehen die Veranstalter dies ganz anders. Sie möchten einen Raum schaffen, in dem Pornografie als Kunstform und kulturelle Ausdrucksweise verstanden wird. Hier gehe es nicht um Provokation, sondern um einen bewussten und respektvollen Zugang zu Sexualität – in einer Atmosphäre, die frei von Vorurteilen ist.

Kulinarik trifft auf Erotik: Das Dark Dinner

Am Samstag, dem 2. November, beginnt das Festival mit einem Highlight der besonderen Art: dem Dark Dinner in der Loge in Graz. Das Konzept verspricht mehr als nur ein exquisites Vier-Gänge-Menü – Miss Jodie Fox wird zudem erotische Literatur vortragen, während die Gäste in Fetisch-Outfits, von Lack und Leder bis zu völliger Nacktheit, den Abend genießen können.

Porn-Pubquiz und Lustspiele

Das Programm des queer-feministischen Pornofestivals in der Steiermark ist so vielfältig wie die Themen, die es behandelt, und bietet für die Besucher zahlreiche ungewöhnliche Highlights. Ein Start ist das Porn-Pubquiz: Im „feel free“ in Graz treten Teams gegeneinander an, um sich mit kniffligen Fragen aus der Welt der Pornografie zu messen – mit dem Ziel, dabei vor allem Spaß zu haben und vielleicht sogar noch etwas dazuzulernen. Am Freitagabend geht es im „Lustspiel“ weiter mit der „Lustspiel Late Night“, einer sex-positiven Party, die für viele vielleicht ein Tabubruch sein mag, für die Veranstalter jedoch als Raum für Freiheit und Selbstbestimmung verstanden wird. Hier können die Gäste in lockerer Atmosphäre feiern, ohne moralische Schranken, ganz im Sinne der Offenheit des Festivals.

Porno-Karaoke: Ohne Klichees und Vorurteile

Am Samstag verspricht das Porno-Karaoke im „feel free“ einen besonders schrägen und witzigen Abend, bei dem statt traditioneller Lieder Filmszenen mit frechen, improvisierten Dialogen synchronisiert werden. All diese Programmpunkte sind Teil des Ziels des Festivals: eine neue, respektvolle und künstlerische Perspektive auf Pornografie und Sexualität zu eröffnen, fernab der Klischees und Vorurteile, die oft mit diesen Themen verbunden sind.

Kunst und Diskussion

Neben diesen unterhaltsamen Programmpunkten bietet das Festival auch Raum für tiefere Auseinandersetzungen. Am Mittwoch, dem 6. November, wird im Annenhofkino das „Best of Porn Film Festival Vienna“ präsentiert. Die Filme verstehen sich als Ausdrucksform, die konventionelle Perspektiven herausfordert und neue Wege im Verständnis von Sexualität eröffnet. Filmvorführungen wie das „Best of Porn Film Festival Vienna“ zeigen, dass Pornografie als Kunstform ernst genommen werden kann und konventionelle Perspektiven hinterfragt. Filme wie „Ode to Masturbation“ oder „The Confession“ erzählen Geschichten, die Erotik und Intimität in einem neuen, künstlerischen Licht darstellen.

Eine neue Perspektive auf Pornografie

Die Veranstalter sehen in ihrem Festival eine Chance, Diskussionen zu eröffnen, die andernorts vielleicht unter den Tisch fallen. Für sie ist klar: Pornografie ist nicht nur ein Tabuthema, sondern kann auch empowernd, menschlich und schön sein. Das Festival soll dazu beitragen, das Verständnis von Sexualität zu erweitern und alternative Perspektiven zu schaffen – weit abseits der gängigen Klischees und Stereotypen.