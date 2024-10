Kurios: Ganze Ziegenherde in Tirol verschwunden

Anfang August waren die Tiere von einem Bauernhof in Gries im Sellrain verschwunden, hieß es in einem Bericht des ORF Tirol am Donnerstag. Trotz Suchaktionen samt Drohnenflügen und Wärmebildkamera wurde die Herde bisher nicht entdeckt. Dass eine gesamte, in diesem Fall aus 17 Ziegen bestehende Herde, abhanden komme, sei „sehr ungewöhnlich“, wurde Jäger Johann Haselwanter zitiert.

Jäger stehen vor einem Rätsel

Der Fall gebe der örtlichen Jägerschaft demnach Rätsel auf. Im August sei eine einzelne Ziege offenbar völlig verstört zurückgekehrt, erzählte Bäuerin Ingrid Schlögl. Der Herde gehörten auch mehrere Kitze an. Dass eine Ziege ohne ihre Kinder ins Feld zurückkomme, sei „komplett atypisch“. Schlögl hoffte indes weiterhin, die vermutlich irgendwo im Gebirge aufhältigen Tiere zu finden. (APA, 17.10.2024)