Neues Forschungszentrum für grüne Technologien eröffnet in Leoben-Leitendorf

Am Donnerstag, 17. Oktober 2024 wurde das neue Forschungszentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff in Leoben-Leitendorf feierlich eröffnet. Die Zeremonie fand in Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Vertreter aus Wissenschaft, Industrie und Politik statt, darunter Bundesministerin für Klimaschutz Leonore Gewessler, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek sowie Vertreter der steirischen Landesregierung und der Stadt Leoben.

Rektor Peter Moser betont Schlüsselrolle

Der Rektor der Montanuniversität Leoben, Peter Moser, eröffnete die Feierlichkeiten mit einer Rede, in der er die Schlüsselrolle des neuen Zentrums für die zukünftige Entwicklung der Energietechnologien hervorhob. „Mit der Eröffnung dieses Forschungszentrums schaffen wir in Leoben einen zentralen Ort für zukunftsweisende Forschung und Innovation. Es wird entscheidend dazu beitragen, neue, nachhaltige Technologien zu entwickeln, die die Energiewende vorantreiben und die Dekarbonisierung der Industrie unterstützen“, so Moser.

„Ohne grüne Energie keine klimaneutrale Zukunft“

Auch Bundesministerin Leonore Gewessler betonte die Bedeutung des Zentrums: „Ohne grüne Energie gibt es keine klimaneutrale Zukunft. Der Umstieg auf grünen Wasserstoff ist entscheidend, um Treibhausgasemissionen zu senken. Genau hier wird in Leoben geforscht, um diese Zukunft zu gestalten.“ Dr. Martin Polaschek fügte hinzu, dass das Zentrum eine bedeutende Rolle dabei spiele, Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in der Energieforschung zu stärken.

Neues Zentrum in Leoben

Die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl unterstrich in ihrer Ansprache die Bedeutung der Steiermark als Standort für grüne Technologien und Forschung. „Unser Bundesland ist Teil des ersten europäischen Wasserstoff-Valleys für Industrieanwendungen, und dieses neue Forschungszentrum wird unsere Kompetenz im Bereich der Wasserstofftechnologien weiter ausbauen“, so Eibinger-Miedl.

CO2-neutrale Wasserstofferzeugung und Kohlenstoffnutzung im Fokus

Das Forschungszentrum wird sich mit der CO2-neutralen Erzeugung von Wasserstoff und der nachhaltigen Nutzung von Kohlenstoff befassen. Es wird modernste Verfahren entwickeln, die einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten sollen. Ein Fokus liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit Industriepartnern, um Forschungsergebnisse schnell in die Praxis umzusetzen. Besonders betont wurde die enge Kooperation der Montanuniversität mit der TU Graz, um im Bereich der Wasserstoffforschung Fortschritte zu erzielen.