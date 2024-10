Raubüberfall: Brutalo-Teenies verprügelten Pensionisten (73)

Der Pensionist (73) hatte am 6. Oktober gegen 22.30 Uhr in einer Bankfiliale am Hauptbahnhof 400 Euro abgehoben. Als er wieder zu seiner Wohnung in Wien-Margareten ging, erwartete ihn eine böse Überraschung. Drei teils vermummte Personen fielen über ihn her und prügelten mit den Fäusten auf ihn ein. Selbst als der Pensionist stürzte, ließen die Angreifer nicht von ihm ab, sie traten weiter auf ihn ein. „Anschließend flüchteten sie mit dem Bargeld und der Bankomatkarte des 73-Jährigen, mit der sie in weiterer Folge mittels NFC-Zahlung Zigaretten bei einem Automaten kauften“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien. Der Pensionist hatte mehrere Brüche im Gesicht und zahlreiche Hämatome am Oberkörper erlitten.

Tatverdächtige ausgeforscht

Nun ist es dem Landeskriminalamt gelungen, die drei mutmaßlichen Angreifer auszuforschen: „Bei ihnen handelt es sich um einen 16-jährigen und einen 18-jährigen türkischen Staatsangehörigen sowie einen 17-jährigen österreichischen Staatsbürger.“ Die drei Tatverdächtigen hatten ihr Opfer bereits bei der Geldbehebung beobachtet und dann bis nach Hause verfolgt. Doch damit nicht genug: Die Ermittlungen ergaben, dass die drei am darauffolgenden Tag drei weitere Raubüberfälle begangen hatten und auf frischer Tat festgenommen wurden. Sie befinden sich in Haft.