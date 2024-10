Großes Jubiläum: 25 Jahre Kärnten Sport

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 18:51 / ©LPD Kärnten/Jannach

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser bezeichnete Kärnten Sport als ein Leuchtturmprojekt der zielgerichteten Sportförderung, das vielen heimischen Athleten den Weg zu Olympia-, Welt- und Europameisterschaftsmedaillen geebnet hat. „Ein wesentlicher Teil der Kärntner Sportgeschichte wurde durch Sportler geschrieben, die vom Verein Kärnten Sport unterstützt wurden. In den vergangenen 25 Jahren wurden 1.052 Kärntner Sportler gefördert. Aktuell werden 134 Sportler aus über 30 unterschiedlichen Sportarten unterstützt“, betonte Kaiser und dankte den langjährigen Partnern des Vereins Kärnten Sport.

Sportland Kärnten:

Der Sportreferent rief in Erinnerung, wie sich das Sportland Kärnten in den vergangenen 25 Jahren stetig weiterentwickelt hat. „Die Sportinfrastruktur wurde verbessert, moderne Trainingsmodelle und Leistungszentren errichtet, Kooperationen mit Bildungseinrichtungen aufgebaut und das Olympiazentrum Kärnten errichtet“, zählte Kaiser exemplarisch auf. Ein besonderes Anliegen war es dem Landeshauptmann, alle jenen zu danken, die sich für den heimischen Sport ehrenamtlich einsetzen. „Durch euer Engagement sind wir zur Kärntner Sportfamilie geworden. Es ist eine Familie, die zusammenhält und in der jeder gleich geschätzt wird“, schloss Kaiser.

Arthofer: „Stets bemüht Angebote weiterzuentwickeln“

Landessportdirektor und Obmann des Vereins Kärnten Sport, Arno Arthofer, versicherte, dass man stets bemüht sei, die Angebote des Vereins inhaltlich weiterzuentwickeln, um den Sportlern stets die bestmögliche Unterstützung bieten zu können. „Wir sind ein ehrenamtlich geführter Verein und die Förderungen, die wir von unseren Partnern Land Kärnten, Kelag und Generali erhalten, kommen ausschließlich unseren Vertragssportlerinnen und Vertragsportlern zugute“, versicherte Arthofer.

Berger: „Ziel war es junge Sportler finanziell zu unterstützen“

Raimund Berger, der dem Verein lange als Obmann vorstand, schilderte, welche Überlegungen zur Gründung des Vereines geführt haben. „Unser Ziel war es, junge Sportler und deren Familien finanziell zu unterstützen und das ist uns gelungen“, erzählte Berger.

Förderverträge verlängert:

Im Zuge der Jubiläumsfeier verlängerten Kelag-Vorstand Danny Güthlein und Generali-Regionaldirektor Wolfgang Gratzer ihre Förderverträge mit Kärnten Sport. Magdalena und Katharina Lobnig berichteten, wie wichtig die Unterstützung des Vereins Kärnten Sport für ihre Karriere war. Ebenfalls auf der Bühne waren Ex-Skirennläufer und ehemaliger Kärnten-Sport-Athlet Daniel Užnik und seine beiden Söhne Nikolai und Timo. Die beiden international erfolgreichen Kletterer sind mittlerweile auch Mitglieder der Kärnten-Sport-Familie.

Kärnten Sport Gründung 1999

Kärnten Sport fungiert als Sprungbrett für hoffnungsvolle Athleten. Seit der Gründung 1999 unterstützen das Land Kärnten und die Kelag den Verein Kärnten Sport als Hauptsponsoren. Seit fünf Jahren ist die Generali als weiterer Partner mit an Bord. Die finanziellen Mittel kommen ausschließlich den unter Vertrag stehenden Sportlern zugute. Weitere Informationen unter: https://www.kaerntensport.net/

