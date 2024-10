„Heimat haben, Heimat geben“: Starkes Zeichen für Ukraine-Hilfe der VinziWerke

Am Dienstag

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 18:59 / ©VinziWerke

Am Dienstag, den 15. Oktober 2024, luden die VinziWerke gemeinsam mit dem Honorarkonsulat der Ukraine zu einem besonderen Abend im Heimatsaal des Volkskundemuseums in Graz. Im Rahmen der Benefizveranstaltung „Heimat haben, Heimat geben“ wurden Spenden für die Ukraine-Hilfe gesammelt und die ukrainische Kultur in den Mittelpunkt gestellt.

Botschafter, Vertreter und Mitveranstalter

Mitveranstalter Friedrich Möstl, Honorarkonsul der Ukraine und Vorstandsmitglied der VinziWerke, erklärte, dass der Abend den zahlreichen Unterstützer gewidmet sei, die den Vertriebenen eine Perspektive auf eine friedliche Zukunft geben. Unter den Gästen waren Vasyl Khymynets, Botschafter der Ukraine, sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Bundesrat Christian Buchmann.

Rund 50.000 Euro Spenden gesammelt

Das Programm umfasste Musik von ukrainischen Komponisten wie Myroslaw Skoryk und Mykola Lyssenko, gespielt von ukrainischen Künstlerinnen. „Alle Künstlerinnen verzichteten auf Gagen, um die Ukraine-Hilfe zu unterstützen“, betonte Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke. Besonderes Augenmerk lag auf dem Projekt „VinziHerz“, das seit Juni 2024 Menschen aus der Ukraine unterstützt. Bisher wurden rund 50.000 Euro an Spenden gesammelt. Ein Highlight des Abends war eine Benefiz-Ausstellung mit Werken der Künstlerin Julia Panteljat.