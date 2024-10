Seit Monaten vermisst: Wo ist Clemens?

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 19:02 / ©Montage: 5 Minuten/ Österreich findet euch

Bereits seit mehreren Monaten fehlt vom 29-jährigen Clemens Z. aus Tamsweg jegliche Spur. Zuletzt gesehen wurde er am 31. Dezember 2023 zu Silvester, doch der Kontakt mit der Familie dürfte eine Zeit lang noch aufrecht geblieben sein. Die letzte Chatnachricht erhielten Clemens’ Angehörige am 3. Mai 2024. So weit bekannt ist, wollte Clemens im Zeitraum von Ende März bis Anfang April eine Reise mit dem Bus machen. Laut dem Verein „Österreich findet euch“ könnte der 29-jährige Salzburger Ungarn, Rumänien, Tschechien und die Slowakei besucht haben. Mitte/Ende April 2024 wollte er bei einer neuen Arbeit anfangen, Näheres dazu ist nicht bekannt. Auch wird angenommen, dass er mit einem grauen VW-Golf mit Tamsweger Kennzeichen unterwegs sein könnte.

So sieht Clemens aus 29 Jahre alt

dunkelblonde Haare

175 – 180 cm groß.

Suche nach Clemens

Von Clemens gibt es immer noch keine Spur. Vor wenigen Tagen wurde der Fall öffentlich bekannt. Der Verein „Österreich findet euch“ schaltete sich ein, um bei der Suche nach dem Salzburger zu helfen. Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg nutzte ihre Reichweite, um einen Suchaufruf zu starten. Wie das Medium „Salzburg24“ berichtet, hatte die Mutter erst vor einigen Tagen Anzeige bei der Polizei erstattet. Derzeit liegen noch keine Informationen oder Hinweise zum Verbleib des jungen Salzburgers vor. Hinweise können an die Polizei oder an „Österreich findet euch“ gerichtet werden.