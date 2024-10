Säure-Angriffe in Wien: Polizei gibt wichtige Warnung heraus

Zuletzt gab es zwei Fälle in Wien-Landstraße. Zwei Türschlösser wurden am gestrigen Mittwoch, dem 16. Oktober, gegen 15 Uhr vermutlich mit Salpetersäure beschädigt. „Anschließend brach die bislang unbekannte Täterschaft in die beiden Wohnungen ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien. In der jüngsten Vergangenheit häufen sich die Fälle. Erst am Sonntag, dem 13. Oktober, kam es in Wien-Landstraße zu mehreren Einbrüchen, bei denen die ätzende Säure im Spiel war.

Die Polizei ersucht daher um besondere Aufmerksamkeit und warnt die Bevölkerung: „Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze. Rufen Sie unverzüglich den Polizeinotruf 133“, so die Polizei.