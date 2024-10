25-jähriger Klagenfurter brach Weltrekord: 2.403 Push-Ups auf Fäusten

Daniel Krobath (25), Calisthenics-Athlet, stellte am 21. September 2024 beim Tag des Sports in Wien einen Weltrekord auf. Der Klagenfurter hat 2.403 Push-Ups auf Faust innerhalb einer Stunde geschafft. Dies sind 158 mehr als der ehemalige Rekordhalter, Hong Zhongtao, hatte.

Der Weg zum Rekordversuch

Seit vielen Jahren trainiert Daniel schon, wobei er viel Abwechslung im Training hatte. Von Ausdauereinheiten über Crossfit war alles dabei, aber vor allem das Training mit dem eigenen Körpergewicht stand immer wieder am Plan. Als er sich Ende des Frühjahrs euphorisch dazu entschloss am Rekordversuch teilzunehmen, trainierte er spezifischer auf den Wettkampf hin.

Nervosität und Glücksgefühle

Der Wettkampftag startete für den Calisthenics-Athleten durchwachsen. Aufgrund einer Verkühlung war die Nervosität stärker ausgeprägt als gedacht. Das Ambiente und die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer konnten seine Stimmung jedoch aufheitern und ihn motivieren. Sein Ziel wären 2.500 Liegestütze gewesen. Trotzdem ist er mit seiner Leistung zufrieden und freute sich über seine Leistung: Die 2.403 Push-Ups.

Es war ein geiles Gefühl vor mehreren tausenden Menschen den Weltrekord zu knacken.“ Daniel Krobath

Der Sportler konnte seine Emotionen nach dem Rekord kaum in Worte fassen. Er war mehr als glücklich, dass ihn eine so große Menschenmenge angefeuert und zu seinem Ziel verholfen hatte.

Große Herausforderungen, große Ziele

Seine persönlichen Ziele sind es noch mehr Weltrekorde zu brechen und vor allem den 24 Stunden Kniebeuge Weltrekord zu schaffen. Das Wichtigste für Daniel ist aber, dass Calisthenics mehr Anerkennung in Österreich bekommt. Es gibt viele große Wettkämpfe, aber Calisthenics wird vom Ministerium nicht als Sportart angesehen und weder Athleten, noch Vereine oder Wettkämpfe bekommen eine Förderung. Dabei ist dieser Sport so vielfältig und überall möglich. Man braucht dafür keine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, denn das Training kann überall ausgeführt werden. Außerdem gibt es in vielen Städten in Österreich schon gratis Calisthenics-Übungsplätze.

Calisthenics für jeden

Der Verein Street Workout Carinthia bietet viele verschiedene Trainings für diesen vielfältigen Sport an. Es gibt Kurse für Anfänger, Kinder, Fortgeschrittene und noch einiges mehr. Die Kurse werden in Klagenfurt, Velden und Villach angeboten.