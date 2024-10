Schwerer Arbeitsunfall am Kreischberg: Zwei Verletzte bei Stromarbeiten

Ein schwerer Stromunfall am Kreischberg führte zu einem Hubschraubereinsatz.

Ein schwerer Stromunfall am Kreischberg führte zu einem Hubschraubereinsatz.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 19:40 / ©5 Minuten

Gegen 15 Uhr führte ein Starkstrommonteur Arbeiten, an der Trafostation einer Beschneiungsanlage, am Kreischberg durch. Die Beschneiungsanlage dürfte dabei noch mit Stromnetz verbunden gewesen sein, sodass der 36-jährige Techniker aus der Steiermark in den Stromkreis geriet.

Zwei Mitarbeiter verletzt

Ein 27-jähriger Seilbahnmitarbeiter bemerkte den Vorfall und wollte dem Techniker zur Hilfe eilen. Dabei geriet auch dieser in den Stromkreis und bekam einen Schlag ab. Der 36-jährige Starkstrommonteur wurde mit schweren Verbrennungen vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Der 27-Jährige wurde vom Roten Kreuz, mit Verletzungen unbestimmten Grades, ins Landeskrankenhaus Stolzalpe verbracht.