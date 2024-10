Raub in Wien-Landstraße geklärt: Zwei Verdächtige festgenommen

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 19:49 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

Nach einem Raubüberfall Anfang Juli 2024 in Wien-Landstraße gelang es den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Gruppe Schalek, durch Ermittlungen zwei 20-jährige Männer festzunehmen. Die Festnahmen erfolgten Anfang Oktober 2024 an den Wohnadressen der mutmaßlichen Täter.

In der Nacht eine Geldbörse geraubt

Die beiden Männer, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation und ein Österreicher, stehen im Verdacht, einen 27-jährigen Mann in der Nacht auf den 4. Juli 2024 zusammengeschlagen und ihm seine Geldbörse geraubt zu haben. Der Vorfall ereignete sich um 00.45 Uhr.

Zuvor mit dem Opfer Zeit verbracht

Die mutmaßlichen Täter hatten das Opfer zuvor an einem Imbissstand kennengelernt und verbrachten einige Zeit mit ihm, bevor sie ihn überfielen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. In ihren Vernehmungen zeigten sich die beiden Männer geständig. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin an, beide auf freiem Fuß anzuzeigen.