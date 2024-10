Das ist Kickls Plan für Österreichs neue Regierung

Die FPÖ ging als klarer Sieger der Nationalratswahl 2024 heraus. Nun geht es darum, eine Koalition für die Mehrheit der Sitze zu bilden. Das Problem: keiner will mit der FPÖ. Die Freiheitlichen pochen dennoch weiterhin auf eine Koalition mit der ÖVP. Ein Gespräch mit Karl Nehammer fand am Dienstag statt. Der ÖVP-Chef stellt danach allerdings klar: „Ich werde nicht den Steigbügelhalter für Kickl machen.“ Eine Stellungnahme von Herbert Kickl ließ nicht lange auf sich warten. Mehr dazu in: Kickl nennt Nehammer einen gekränkten „Wahlverlierer“.

Kickl veröffentlicht Plan

Nun veröffentlichte Kickl seinen genauen Verhandlungsfahrplan für die Regierungssondierungen. Punkte wie Stabilisierung des Standorts Österreich, Ausbau des Grenzschutzes (Stichwort: „Festung Österreich“) und gerechte Gehälter fanden darauf Platz. Der FP-Chef schreibt in dem Posting: „Bei unserem Gesprächstermin habe ich Karl Nehammer diesen detailliert ausgearbeiteten Verhandlungsfahrplan für Regierungssondierungen vorgeschlagen. Das war mein Angebot. Ich habe Karl Nehammer und der ÖVP also ganz klar, sogar schriftlich, verdeutlicht: Die FPÖ ist bereit, Verantwortung für Österreich zu übernehmen. Ich bin dazu bereit. Und das alles auf Basis inhaltlicher Gemeinsamkeiten. Wir wollen arbeiten, zuerst in diesen Sondierungen und wenn diese erfolgreich ausgehen, dann auch in einer Regierung.“