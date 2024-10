Die „Adler“ wollen mit Sieg in Wien die Trendwende einleiten

Morgen gastiert der EC iDM Wärmepumpen VSV bei den Spusu Vienna Capitals. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr in der STEFFL Arena in Wien.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 19:53 / ©VSV / Krammer

Nach der 4:6-Niederlage am Sonntag gegen den HC Pustertal rutschten die “Blau-Weißen” erneut unter den “unteren Strich”, der die Qualifikation für die Pre-Playoffs markieren würde. Die Wiener hingegen, die 2023/24 die Saison nur auf dem 11. Platz abschlossen, rangieren aktuell auf dem 8. Tabellenplatz, gewannen kürzlich gar gegen den Tabellenführer aus Graz mit 3:2-Toren nach Verlängerung. Auch die Vorzeichen des Head-to-Head könnten für die Villacher besser sein: Aus den letzten fünf Begegnungen in der STEFFL Arena gingen nur zwei an die “Blau-Weißen”, und auch die Torbilanz von 15:17 für die Vienna Capitals spricht nicht wirklich für den VSV.

Zur Statistik:

Statistisch hervorzuheben bei den “Adlern” sind erneut John Hughes und Kevin Hancock, die nach sieben absolvierten Spielen gar für 7 Tore und 15 Assists verantwortlich zeichnen. Zudem kreieren die beiden gemeinsam im Durchschnitt etwa 40,65% der erwarteten Tore des VSV. Aus dem Defensivverbund ist wohl nur Neuzugang Thomas Vallant hervorzuheben, der mit 26 Hits, 11 geblockten Schüssen und einer Zweikampfquote von 54,6% die Verteidiger der “Adler” statistisch anführt.

Die Gegner:

Die Spusu Vienna Capitals, die 2001 gegründet wurden und seitdem ein fixer Bestandteil der EBEL bzw. ICEHL sind, errangen im Zuge ihrer Geschichte zwei Meistertitel, nämlich in den Jahren 2004/05 und 2016/17. Seit Liga-Neugründung rangieren die Vienna Capitals in der ewigen Tabelle gar auf Rang drei, direkt hinter den Red Bulls Salzburg und dem EC KAC. Zudem halten sie – gemeinsam mit den Salzburgern – den Rekord für den höchsten Sieg: ein 13:0 Erfolg gegen Medveščak Zagreb. Im Hinblick auf diese Saison stellen die Wiener mit nur 14 erzielten Treffern die schwächste Offensive der Liga, die gleichzeitig mit 5.5% Scoring Efficiency auch die ineffektivste ist. Defensiv präsentieren sich die “Caps” jedoch ganz sattelfest, mussten nur 20 Gegentreffer in neun Begegnungen hinnehmen, zählen somit zu den besten defensiven Teams der Liga.

Assistant-Coach Patrick Machreich zum Spiel gegen die “Capitals”:

„Ich erwarte mir, dass wir eine Reaktion zeigen, dass wir hart für den Sieg kämpfen, aus Fehlern lernen und genau das besser machen, was wir im Video-Studium angesprochen haben. Von Wien erwarten wir definitiv, dass sie hart kommen, im Forecheck bissig sind und im Slot (vor dem Tor) hart arbeiten. Wenn wir die Probleme, die wir gegen Pustertal hatten, abstellen können und auch in Unterzahl besser agieren, dann werden sich auch die Resultate verbessern. Ein wichtiger Faktor wird auch das Box-Out sein und, dass wir hart arbeiten und weg von der Strafbank bleiben.”

Auf diese Spieler muss Tray Tuomie verzichten:

Die Personaldecke beim EC iDM Wärmepumpen VSV bleibt weiterhin angespannt, denn Head Coach Tray Tuomie muss im Auswärtsspiel gegen die Spusu Vienna Capitals auf die Verletzten Mark Katic, Daniil Kulintsev, Alex Wall sowie René Swette verzichten. Benjamin Lanzinger und Maximilian Rebernig kehren ins Lineup zurück. Julian Raspotnig und Nico Uschan werden weiterhin dem Kader angehören und mit dem Team nach Wien reisen.