Deutsches Eck gesperrt: Bahn-Chaos während Herbstferien droht

Durch die Sperre am Deutschen Eck kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 20:17 / ©ÖBB/Eisenberger

Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn InfraGO AG steht die Bahnstrecke über das Deutsche Eck vom 25. Oktober (23 Uhr) bis 4. November 2024 (4 Uhr) nicht zur Verfügung. Der Fernverkehr der ÖBB über die Korridorstrecke wird umgeleitet bzw. mit Bussen im Schienenersatzverkehr abgewickelt.

Zwei Stunden längere Reisezeiten

Alle Züge zwischen München und Wien werden im Zeitraum der Sperre über Passau samt dortigem Halt umgeleitet, Salzburg wird nicht angefahren. Züge zwischen Wien und Zürich werden über Bischofshofen umgeleitet mit zusätzlichen Halten in Bischofshofen und Schwarzach-St. Veit, der Halt in Kufstein hingegen entfällt. Die Reisezeiten verlängern sich dadurch um bis zu zwei Stunden. Reisende von und nach Kufstein können zwischen Salzburg und Kufstein auf einen Bus umsteigen. Für die Railjets zwischen Wien und Bregenz wird zwischen Salzburg und Wörgl ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch hier ist mit Fahrzeitverlängerungen zu rechnen. Die Züge zwischen Kärnten bzw. der Steiermark und Deutschland über die Tauernstrecke verkehren nicht auf dem deutschen Streckenabschnitt, sondern beginnen beziehungsweise enden in Salzburg.

Erste Einschränkungen bereits spürbar

Bereits jetzt gibt es wie schon angekündigt, durch die Bauarbeiten Einschränkungen auf der Strecke. Die Züge zwischen Wien und München werden über Passau umgeleitet, ein Ein- und Ausstieg in Passau ist möglich. Die Umleitung führt zu einer Fahrzeitverlängerung, der Halt in Salzburg entfällt. Die Züge RJX 62 und RJX 65 fallen aus. Einzelne Züge zwischen Salzburg und Tirol am Tagesrand werden bereits im Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen geführt.

Auch Westbahn betroffen

Auch die Westbahn ist von den Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich des Deutschen Ecks ab 26. Oktober bis 3. November betroffen.