Nach Feuerdrama in Grazer Lokal: Betreiber will erneut öffnen

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 20:27 / ©5 Minuten

Knapp neun Monate nach dem tragischen Brand in der Stern-Bar in Graz, der in der Silvesternacht eine junge Frau das Leben kostete und über 20 Menschen teils schwer verletzte, könnte das schwer beschädigte Gebäude laut einem Medienbericht der Krone bald wieder seine Türen öffnen.

Untersuchungen seien im finalen Stadium

Laut dem Anwalt des Betreibers, Manfred Schiffner, sei sein Mandant schwer getroffen von den Ereignissen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen derzeit gegen insgesamt fünf Personen laufen, darunter der Betreiber (hier mehr dazu: Silvester-Tragödie: Lokalbesitzer im Visier der Justiz) selbst sowie vier Beamte des Grazer Magistrats. Laut Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft, befänden sich die Untersuchungen im finalen Stadium. Es könnte noch heuer zu einem Prozess kommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Abgelaufene Feuerlöscher als „Mangel“

Im Zentrum der Diskussion steht zudem der Vorwurf, dass abgelaufene Feuerlöscher eine schnelle Bekämpfung des Feuers verhindert hätten. Schiffner habe diese Vorwürfe laut der Krone allerdings zurückgewiesen: „Laut einem Gutachten war das Feuer nach dem Ausbruch von innen nicht mehr zu löschen – nur noch von der Feuerwehr.“ Ebenso sollten die Pläne der Fluchtwege optimiert worden sein.

Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen

Das Feuer, das zu diesem verheerenden Unglück führte, hatte sich rasch ausgebreitet, und Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen. Silvia Weinhandl schilderte in einem Interview, wie sie und ihre Gruppe das Feuer im Eingangsbereich der Bar sahen und gerade noch entkommen konnten, bevor die Flammen den Weg versperrten. „Du hörst Leute schreien, siehst die Flammen und denkst dir nur: Um Gottes Willen, wie viele sind da noch drin?“ Ihr Mann, Thomas Weinhandl, habe intuitiv reagiert und die Fenster eingeschlagen, um weitere Menschen zu retten. Hier mehr dazu: Feuerdrama in Grazer Lokal: „Ich hörte die Leute schreien„.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 20:39 Uhr aktualisiert