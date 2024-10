Millionen-Pleite IMFARR: Gläubiger stimmten Sanierungsplan zu

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 20:38 / ©pixabay

Am Handelsgericht Wien wurde heute der Sanierungsplan der IMFARR Beteiligungs GmbH, die Immo-Gruppe rund um die Familie Farrokhnia, von den Gläubigern mehrheitlich angenommen. Das Unternehmen hatte Ende Juli 2024 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 5 Minuten hat berichtet.

Forderungen in Höhe von 768 Millionen Euro

Die Gläubiger erhalten nun eine Quote von 20 Prozent, die in zwei Teilen ausgezahlt wird: 5 Prozent als Barquote innerhalb von 14 Tagen und die restlichen 15 Prozent bis zum 30. Juni 2025. Darüber berichten die Gläubigervertreter AKV, KSV1870 und Creditreform. Insgesamt wurden 117 Forderungen in Höhe von rund 768 Millionen Euro angemeldet, von denen etwa 573 Millionen Euro anerkannt und 195 Millionen Euro bestritten wurden.

Gläubiger nehmen Sanierungsplan an

„Mit der Annahme des Sanierungsplans hat das Schuldnerunternehmen einen ersten wichtigen Schritt zu einer erfolgreichen Sanierung getätigt. Es bleibt noch die Bestätigung durch das Handelsgericht Wien abzuwarten, ehe das Insolvenzverfahren in weiterer Folge aufgehoben werden kann“, so Jürgen Gebauer, Leiter Unternehmensinsolvenz Wien/NÖ/Bgld in einer ersten Stellungnahme über das Ergebnis der Sanierungsplantagsatzung. Der angenommene Sanierungsplan wird durch Geld aus den laufenden Projekten und durch den Verzicht einiger Gläubiger finanziert, die von einem Teil ihrer Forderungen absehen. Jetzt muss abgewartet werden, ob das Unternehmen den Plan erfolgreich umsetzen kann.