Grazer werden gefragt: Wie sollen Leerstände zukünftig genutzt werden?

Leerstehende Erdgeschossflächen in Graz könnten bald neuen Raum für kreative Ideen bieten.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 20:41 / ©WeLocally

Die wachsende Zahl von Leerständen in der Grazer Innenstadt beschäftigt viele. Erdgeschossflächen, die einst von traditionellen Geschäften genutzt wurden, stehen heute leer. Doch genau diese Räume könnten eine neue Chance für Einzelunternehmen, Künstler, Vereine und Initiativen bieten, ihre Ideen zu verwirklichen. Um herauszufinden, welche Arten von Räumen benötigt werden, haben die Plattform WeLocally und das StadtLABOR eine Umfrage zum Raumbedarf in Graz gestartet.

Umfrage soll Raumbedarf in Graz klären

„Leerstände bieten die Möglichkeit, innovative Konzepte zu verwirklichen und lokale Macher zu unterstützen“, erklärt Mirjam Mieschendahl, Gründerin von WeLocally. Doch um diese Räume sinnvoll zu nutzen, sei es wichtig, den genauen Bedarf zu kennen. Die Umfrage richtet sich daher an Ein-Personen-Unternehmen, Kulturschaffende und Vereine, um herauszufinden, welche Räume sie benötigen und welche Hindernisse bei der Anmietung bestehen.

Umfrage soll Lösungen für ungenutzte Verkaufsflächen finden

In den letzten Jahren hat sich die Situation im Einzelhandel drastisch verändert. Online-Shopping und steigende Mietpreise führen dazu, dass immer mehr Verkaufsflächen ungenutzt bleiben. Mit der Umfrage sollen konkrete Daten gesammelt werden, um die passenden Rahmenbedingungen für die zukünftige Nutzung der Leerstände zu schaffen. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in das Forschungsprojekt „crowd2raum“ ein, das sich darauf konzentriert, Leerstände in Graz mit lokalen Akteuren zu aktivieren.

©WeLocally Innovative Nutzung von Leerständen: Graz startet Umfrage, um passende Lösungen zu finden.