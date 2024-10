Downhill-Fahrer (24) verletzt: Mit Mountainbike zu Sturz gekommen

Ein 24-jähriger Mann aus der Steiermark kam heute auf einer Downhill-Strecke in Spittal an der Drau zu Sturz und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 24 Jahre alter Mann aus der Steiermark kam heute, am 17. Oktober, nachmittags, nach einem Sprung mit seinem Mountainbike auf einer Downhillradstrecke im Bezirk Spittal an der Drau zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Er musste vom Johanniter Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.