Wetter in Kärnten: Trübes Wetter und Regen erwartet

Wie wird das Wetter am Freitag in Kärnten?

Am Freitag bleibt es laut GeoSphere Austria „in Kärnten den ganzen Tag trüb“ und in Oberkärnten beginnt es bereits am Vormittag zu regnen. „Etwas stärker kann der Regen im Gailtal ausfallen,“ so die Prognose weiter. In den östlichen Landesteilen ist es zunächst trocken, doch im Laufe des Tages kann es auch hier „zeitweise leicht regnen.“ Die Tageshöchstwerte liegen weiterhin zwischen 11 und 15 Grad.