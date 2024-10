Sonne und Wolken: In Wien am Freitag bis zu 14 Grad erwartet

Wie wird das Wetter am Freitag in Wien?

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 21:30 / ©5 Minuten

Für den Freitag prognostiziert GeoSphere Austria wechselhaftes Wetter in Wien. Bezirksweise kann es längere Zeit trüb bleiben, aber „zeitweise scheint auch die Sonne“, so die Experten. Der Wind kommt aus Südost. Die Temperaturen starten in den Morgenstunden bei etwa 10 Grad und erreichen tagsüber Höchstwerte um 14 Grad.