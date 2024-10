Trüb und föhnig: So wird das Wetter am Freitag in Österreich

Wie wird das Wetter am Freitag in Österreich?

Am Freitag zeigt sich das Wetter in Österreich zweigeteilt. Laut GeoSphere Austria bleibt es alpensüdseitig und bis ins Südburgenland oft anhaltend trüb, und besonders in den Südstaulagen Vorarlbergs, Tirols, Osttirols und Kärntens regnet es leicht. Im Osten gibt es nur vereinzelt Regen, doch in den Niederungen und im Waldviertel halten sich teils zähe Hochnebelfelder.

Bis zu 25 Grad

An der Alpennordseite scheint hingegen die Sonne, während nördlich des Alpenhauptkammes föhnige Bedingungen herrschen. „Im Osten und teils im Norden bläst lebhafter Wind aus Südost,“ so die Wetterexperten. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 6 und 14 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen meist bei 11 bis 21 Grad, während es im Westen und am Alpennordrand stellenweise bis auf 25 Grad hinaufgeht.