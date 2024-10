Auto abgestürzt: Schwerer Unfall auf Trebesinger Forststraße

50 Kräfte der umliegenden Feuerwehren standen bei dem Unfall in Trebesing im Einsatz.

50 Kräfte der umliegenden Feuerwehren standen bei dem Unfall in Trebesing im Einsatz.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 06:07 / ©5 Minuten

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr von der Jagd nach Hause. Jedoch machten ihm der vorherrschende Nebel und der leichte Nieselregen schwer zu schaffen. In der Folge kam er mit seinem Auto von der Forststraße in der Gemeinde Trebesing ab.

200 Meter von Trebesinger Forststraße abgestürzt

„Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich etwa 200 Meter unterhalb der Forststraße zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und setzte in der Folge die Rettungskette in Gang. Im Einsatz standen zirka 50 Kräfte der umliegenden Feuerwehren. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Der beschädigte Wagen wird heute bei Tageslicht geborgen.