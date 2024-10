Schwere Massenkollision: LKW-Lenker übersah abbremsende Autos

Am vergangenen Donnerstag, den 17. Oktober, gegen 15.20 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit einem Klein-LKW, auf der Tiroler Straße (B171), als erster in einer Kolonne bestehend aus drei Fahrzeugen, ostwärts in Richtung Wörgl, in Tirol. Im Gemeindegebiet von Radfeld beabsichtigte der Mann rechtsseitig in einen Parkplatz einzubiegen. Das zweite Fahrzeug in der Kolonne, ein oranges Auto, wurde von einem 19-jährigen jungen Mann gelenkt, welcher den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Fahrzeuges bemerkte und seine Geschwindigkeit verringerte. Beim dritten Fahrzeug in der Kolonne handelte es sich um einen LKW, der von einem 43-jährigen Fahrerin gelenkt wurde. Aus bislang unbekannter Ursache bemerkte der LKW-Lenker die langsamer werdenden Autos nicht mehr rechtzeitig.

Aus Fahrzeug gerettet

Trotz eingeleiteter Vollbremsung fuhr er auf das Heck des zweiten Fahrzeuges auf. Diese wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es gegen das entgegenkommende grüne Auto einer 43-jährigen Österreicherin prallte. In weiterer Folge prallte ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug, ein von einer 51-Jährigen gelenkter weißes Fahrzeug, gegen das orangene Auto des 19-Jährigen. Durch die Kollisionen wurden der 19-jährige Lenker und die 43-jährige Lenkerin des grünen Fahrzeuges in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie mussten von der alarmierten Feuerwehr mittels Bergeschere schwer verletzt aus den Unfallwracks geborgen werden. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

Über 60 Einsatzkräfte waren vor Ort

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Kufstein verbracht. Der 43-jährige LKW-Lenker und die 51-jährige Lenkerin des weißen Autos wurden mit leichten Verletzungen von der Rettung ebenfalls in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht. Der 20-jährige Lenker des Klein-LKW verblieb unverletzt. An sämtlichen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Tiroler Straße musste für die Dauer von 2,5 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine lokale Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Kramsach, Radfeld und Rattenberg mit insgesamt circa 60 Einsatzkräften, der Notarzthubschrauber „Heli 3“, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und einem Notarzt, ein Abschleppunternehmen und sechs Polizeistreifen.