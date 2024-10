CO2-Reduktion im Verkehr: 2024 könnte das dritte Jahr in Folge sein

Insgesamt wurden 140 Millionen Liter weniger Treibstoff verbraucht, was zu einer Reduktion der CO2-Emissionen um fast 350.000 Tonnen führte und darauf hindeutet, dass der Verkehr in diesem Jahr erneut weniger Treibhausgase verursachen könnte.

Einen leichten Rückgang der CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor im 1. Halbjahr dieses Jahres vermeldet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Demnach wurden in diesem Zeitraum zwar um rund zwei Prozent mehr Benzin getankt, aber rund fünf Prozent weniger Diesel, berichtete der VCÖ am Freitag anhand von Kraftstoffverbrauchsdaten des Umweltministeriums. Insgesamt flossen rund 140 Millionen Liter weniger Treibstoff in die Tanks, wodurch die CO2-Emissionen um fast 350.000 Tonnen zurückgingen.

CO2-Emissionen sinken

In Summe war der Verbrauch mit 4,18 Milliarden Litern um rund 140 Millionen Liter niedriger als im 1. Halbjahr 2023. Wenn sich diese Entwicklung im 2. Halbjahr fortsetzt, wird der Verkehr in diesem Jahr knapp über 19 Millionen Tonnen CO2 verursachen. „Dann werden in Österreich zum dritten Mal in Folge die Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs zurückgehen“, stellte VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Im gesamten Vorjahr verursachte der Verkehr laut Umweltbundesamt 19,8 Millionen Tonnen Treibhausgase, nach 20,6 Millionen Tonnen im Jahr 2022 und 21,6 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Das Potenzial für eine weitere Reduktion des Spritverbrauchs und damit auch der CO2-Emissionen ist laut VCÖ groß und bringt zudem einen vielfachen Zusatznutzen.

Anzahl der Diesel-Autos ist gesunken

Bei der Personenmobilität kann durch den Dreiklang von Vermeiden, Verlagern und Verbessern der Treibstoffverbrauch stark gesenkt werden. „Vermeiden beispielsweise durch Homeoffice, Videokonferenzen, Stärkung der Ortskerne und Stopp der Zersiedelung. Verlagern durch öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, kurze Strecken mit dem (Elektro-)Fahrrad erledigen und ganz kurze Strecken zu Fuß gehen. Und verbessern beispielsweise durch spritsparendes Fahren, sparsame Automodelle, Carsharing sowie den Einsatz von E-Autos anstelle von Diesel- oder Benzin-Autos“, wurde Schwendinger zitiert. Beim Fahrzeug-Bestand ist die Zahl der Elektroautos in diesem Jahr bisher um 33.000 gestiegen, während die Zahl der Diesel-Autos um 53.000 gesunken ist. (APA/18.10.2024)

