120 Aussteller präsentieren sich auf Kärntner Bildungsmesse

Alle zwei Jahre findet die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung (BeSt) statt. Dort können Unternehmen und Bildungseinrichtungen in direkten Kontakt mit den Fachkräften von morgen treten. Vor Ort sind rund 120 Aussteller, darunter eine Vielzahl an weiterführenden Schulen, Universitäten und Betrieben.

©LPD/Bauer 120 Aussteller präsentieren auf der Messe in Klagenfurt ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

„BeSt hilft, sich zu orientieren“

Im Hinblick auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen am Arbeitsmarkt sieht auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) eine große Notwendigkeit in der Berufsorientierung und Vorbereitung, wie er in seiner Eröffnungsrede festhält. Das betreffe nicht nur Jugendliche, die am Sprung von der Pflichtschule zu einer Lehrausbildung oder eine weiterführende Schule sind, sondern auch Personen, die sich weiterbilden oder umschulen wollen. „Jede Investition in sich selbst ist eine Investition in die Zukunft“, betont er abschließend.

Über Aus- und Weiterbildung informieren

Auch für Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) stand fest, die BeSt kann für junge Menschen lebensentscheidend sein. Abschließend appellierte die Gesundheitsreferentin an Personen, die sich für die Arbeit mit Menschen interessieren, sich über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegebereich zu informieren. Ihr Dank galt allen Organisatoren und beteiligten Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen. Sie wünschte den Besuchern möglichst viele positive Eindrücke auf der Messe.