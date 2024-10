Stabile Preise und Rabatte: Wien Energie kündigt Heizperiode 2024 an

Die Fernwärmepreise bleiben stabil, es gelten weiterhin Rabatte, und das Unternehmen bietet Unterstützung für Kunden in finanziellen Schwierigkeiten, einschließlich eines Sozialpakets von zwölf Millionen Euro.

Die Versorgung der Wien Energie-Kunden für die kommende Heizperiode sind gesichert, denn die Gasspeicher sind gut gefüllt. Darüber hinaus hat Wien Energie zusätzliche Lieferverträge abgeschlossen, die garantieren, dass die Kraftwerke und sämtliche Kunden 2025 ausschließlich mit dezidiert nicht-russischem Gas versorgt werden.

Preis soll im kommenden Jahr annähernd gleichbleiben

Die Fernwärme-Preise bleiben wie angekündigt am selben Niveau. Auch in der kommenden Heizsaison gelten für jene Kunden, die dem amtlichen Preisbescheid unterliegen, die gleichen Rabatte wie im Vorjahr: Der Arbeitspreis wird mit 43 Prozent und der Grundpreis mit 20 Prozent rabattiert. Bei den Personen, die indexierte Fernwärme-Tarifen unterliegen, passen sich die Preise nach den Marktentwicklungen an. Zum aktuellen Zeitpunkt zeigen die Prognosen im kommenden Jahr auch für diese Kundengruppe annähernd stabile Preise.

Jahresabrechnung für 2023/24 kommt bald

Aktuell beginnt Wien Energie auch mit dem Versand der Fernwärme-Jahresabrechnungen für die vergangene Saison. In den kommenden Wochen werden die ersten Fernwärme-Kunden ihre Jahresabrechnung für die Heizperiode 2023/2024 erhalten. Sofern sich der Verbrauch der Kunden nicht wesentlich verändert hat, ist dabei von keinen hohen Nachzahlungen auszugehen. Im Zuge der Jahresabrechnung werden auch die Teilbeträge für die kommende Heizsaison vorgeschrieben. Während die Jahresabrechnung immer den Blick in die Vergangenheit richtet und die Kosten des Vorjahres abbildet, blicken die Teilbeträge in die Zukunft: Ziel von Teilbeträgen ist es, die Kosten der kommenden Heizperiode möglichst gut abzudecken. Damit sollen größere Nachzahlungen oder auch Gutschriften bei der kommenden Jahresabrechnung bestmöglich vermieden werden.

Ein Sozialpaket im Wert von zwölf Millionen Euro

Wien Energie-Kunden können ihre Teilbeträge jederzeit online oder beim Kundenservice anpassen. Dies ist insbesondere bei erwarteten Verbrauchsänderungen sinnvoll. Darüber hinaus bietet Wien Energie bei Zahlungsschwierigkeiten die Möglichkeit für kostenlose Ratenvereinbarungen, zinsfreie Stundungen und auch individuelle Zahlungsvereinbarungen an. Neben der Fortführung der Fernwärme-Rabatte hat Wien Energie auch im Jahr 2024 wieder ein Sozialpaket geschnürt. Das Unternehmen stellt zwölf Millionen Euro zur Verfügung, mit dem Kunden in besonders schwierigen Lebenssituationen über Sozialeinrichtungen unterstützt werden.