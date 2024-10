Graz fördert Lesekompetenz: Lesepaten gesucht

„Unsere Lesepatinnen und Lesepaten sind nicht nur immens wichtig, um den Kindern die Kulturtechnik des Lesens beizubringen, sie übernehmen zugleich eine wichtige soziale Funktion. Sie sind eine Bezugsperson, die einfach mal zuhört und sich mit den Kindern unterhält“, erklärt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner. Das Feedback aus den Schulen aus allen Grazer Stadtbezirken unterstreicht dies, denn die Schülerinnen und Schüler haben große Freude, mit den Lesepatinnen und Lesepaten über die Geschichten zu diskutieren, Bilder zu malen oder die Sprache spielerisch zu erlernen und beim Lesen zu vertiefen.

Schauspielerin Szyszkowitz liest in VS Nibelungen

Wie wichtig Lesen ist, unterstreicht auch eine aktuelle Aktion des Bildungsressorts gemeinsam mit Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz. In den nächsten Monaten wird sie mit Lesungen durch die Grazer Volksschulen touren. „Lesen ist ungemein wichtig für unsere Kleinsten. Mit Kindern zu arbeiten bereitet mir immer eine Riesenfreude. Bei den Lesungen ist es so wunderbar zu beobachten, wie das Lesen von Büchern ihre Kreativität und die Fantasie anregt“, so Szyszkowitz. Die erste Station fand heute (17.10.) in der Volksschule Nibelungen statt, jener Schule die Szyszkowitz selbst vor Jahren besucht hat. „Als Bildungsstadtrat möchte ich mich bei Aglaia Szyszkowitz für ihre Unterstützung und vor allem den vielen engagierten und ehrenamtlichen Personen bedanken, die als Lesepatinnen und -paten aktiv sind. Wir sind nach wie vor noch auf der Suche nach weiteren um unser Team zu verstärken“, so Hohensinner.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 08:05 Uhr aktualisiert