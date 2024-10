Bergtour endet mit Notruf: Alpinisten auf Hochthron gerettet

Zwei österreichische Staatsbürger, eine 49-jährige Frau und ihr 62-jähriger Begleiter unternahmen am vergangenen Donnerstag, den 17. Oktober, gemeinsam eine Bergtour auf den Hochthron im Gemeindegebiet von Werfenweng, in Salzburg. Von dort aus marschierten sie dann zu Fuß über den markierten Weg über die Werfenerhütte zum Einstieg ihrer ausgewählten Kletterroute. Die Route beinhaltet elf Seillängen, die schwersten Stellen im oberen vierten Schwierigkeitsgrad. Die gut ausgerüsteten und ihren Angaben nach erfahrenen Alpinisten stiegen gegen 10.30 Uhr in die Route ein.

Beide waren unverletzt

Nach diversen Problemen bei der Routenfindung kamen die Beiden in der vorletzten Seillänge an ihre klettertechnischen und körperlichen Grenzen. Nach abermaligen Problemen bei der Routenfindung durch den Mann konnte seine Begleiterin eine Stelle in der zehnten Seillänge aus körperlichen und mentalen Gründen nicht mehr überwinden. Nach Einbruch der Dunkelheit setzten die Beiden schließlich einen Notruf ab. Gegen kurz vor 22 Uhr gelang es der Besatzung des Rettungshubschraubers „RK2“ die beiden Alpinisten unverletzt aus ihrer misslichen Lage zu bergen. Am Einsatz waren die Bergrettung Werfen, der Rettungshubschrauber „RK2“ und die Alpinpolizei St. Johann beteiligt