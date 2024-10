Nach Katastropheneinsätzen: Medaillenregen für Kärntner Feuerwehren

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am vergangenen Dienstag Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze an Kärntner Feuerwehrfrauen und -männer aus Pritschitz, Feistritz im Rosental, St. Niklas, St. Stefan bei Haimburg, Tainach, Bad Eisenkappel, Miklauzhof, Peratschitzen, Möllbrücke, Millstatt und Feistritz an der Drau verliehen.

©LPD Kärnten/Just | Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Möllbrücke mit ihren Katastropheneinsatzmedaillen. ©LPD Kärnten/Just | Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Millstatt mit ihren Katastropheneinsatzmedaillen.

Immer mehr Extremwetterereignisse

In seinen einleitenden Worten verwies Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) auf die zahlreichen Katastrophenereignisse der letzten Jahre. „Wir erleben leider immer wieder hautnah, was es heißt, von Extremwetterereignissen und Katastrophen betroffen zu sein. In solchen Extremsituationen kommt man an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Umso wichtiger ist der Zusammenhalt. Und dieses Füreinander da sein, ohne zu zögern, ist es, was euch alle auszeichnet. Ihr rückt aus, wenn es notwendig ist – Ohne nach dem Warum zu fragen. Und das oft trotz eurer eigenen Verpflichtungen. Dieser starke Zusammenhalt, dieses selbstlose Tun, ist es, was ich heute wertschätzen möchte.“

©LPD Kärnten/Just Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof mit ihren Katastropheneinsatzmedaillen.

„Soll unsere höchste Wertschätzung ausdrücken“

Der Katastrophenschutzreferent bedankte sich stellvertretend für die Kärntner Bevölkerung. „Ihr habt euch im Einsatz um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung verdient gemacht. Ihr habt euch in Gefahr begeben, Einsätze bewältigt, die bis an die Grenze der Belastbarkeit führten. Ich hoffe, das werdet ihr noch lange tun. Dafür gebührt euch allen unser größter Respekt.“