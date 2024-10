Brand in Müllhalde: Ursache noch unbekannt

Am vergangenen Donnerstag, den 17. Oktober, um 12.20 Uhr wurde eine Polizeistreife in Saalbach durch die Leitzentrale in Kenntnis gesetzt, dass in Saalbach, in Salzburg, eine Müllhalde brennen würde. Beim Eintreffen am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass in der Müllhalde einer Baufirma, der komplette Sperrmüll Feuer gefangen hatte. Das Feuer schlug jedoch nicht auf die direkt angrenzenden Kartonagen über, sodass es zu keiner größeren Ausbreitung des Feuers kam. Die Freiwillige Feuerwehren aus Viehhofen, Saalbach und Hinterglemm trafen kurze Zeit später ein und begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Es waren insgesamt fünf Fahrzeuge und 25 Mann der Feuerwehr sowie ein Wagen des Roten Kreuzes Saalbach und eine Streife der Polizei Saalbach im Einsatz. Um 13 Uhr konnte Brand-Aus gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.