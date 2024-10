Auto überschlagen: Alkoholisierter Beifahrer zog Handbremse

Ein 19-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Grieskirchen, in Oberösterreich, fuhr heute Morgen, am 18. Oktober, gegen 2.40 auf der L520 von Haag am Hausruck kommend Richtung B141. Am Beifahrersitz befand sich ein durch Alkohol beeinträchtigter 23-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen. Den Angaben des Lenkers zufolge dürfte der Beifahrer im Bereich der Kreuzung mit der L1077 aus unbekannten Gründen die Handbremse gezogen haben, wodurch das Auto auf das linke Bankett geraten sei und sich schlussendlich mehrmals überschlagen habe. Der 19-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Der 23-Jährige dürfte eigenen Angaben zufolge unverletzt geblieben sein, weshalb er eine Einlieferung in das Krankenhaus ablehnte.