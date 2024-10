Reanimation bei Sponsion: Kärntner Landesrätin half, ein Leben zu retten

Auch Landesrätin Beate Prettner war unter den Ersthelfern bei der Sponsion in Spittal an der Drau.

Zu einem brenzligen Zwischenfall kam es bei der Sponsion des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule in Spittal an der Drau. Einer der Anwesenden erlitt plötzlich einen Herzstillstand. „Es ging alles ganz schnell“, schildert Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) im Gespräch mit 5 Minuten. Auch sie war unter den beherzten Ersthelfern.

Plötzlicher Herzstillstand bei Sponsion in Spittal

Die Gesundheitsreferentin, die früher selbst Oberärztin der Gynäkologie am LKH Klagenfurt war, hatte gerade ihre Festrede gerade zu Ende gehalten, als es plötzlich einen „Rumpler“ machte. Ein Mann war von einem der Stühle in der ersten Reihe gefallen. „Sofort sind mehrere Personen aufgesprungen, um ihm zu helfen“, erzählt Prettner weiter. Man brachte den Mann in die richtige Lage, begann mit einer Herzdruckmassage und alarmierte die Rettungskräfte.

Mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen

Die sofort eingeleiteten Maßnahmen zeigten schnell Wirkung: „Er schlug nach zwei Minuten seine Augen wieder auf und war ansprechbar“, so Prettner erleichtert. Der Patient wurde in der Folge ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert und von dort ins Klinikum Klagenfurt geflogen. „Wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht“, betont die Landesrätin. Sie lobt auch die schnelle Reaktion der Anwesenden: „Es war eine vorbildliche Rettungsaktion!“