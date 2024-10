Neue Behördenleiter für Murau und Leibnitz

Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, das von einem externen Personalberatungsunternehmen begleitet wurde, fanden kürzlich (16.10.2024) die Hearings für die neuen Behördenleitungen der Bezirkshauptmannschaften Murau und Leibnitz statt. Die Hearingkommission sprach sich einstimmig als Erstgereihten für Peter Plöbst als Leiter der BH Murau aus. Ebenso einstimmig erstgereiht wurde Karin Wiesegger-Eck als Leiterin der BH Leibnitz. Die Landes­re­gie­rung wird der Empfehlung folgen und den Beschluss über die Bestellung der beiden neuen Behördenleiter in der nächsten Regierungssitzung fassen, beide sollen ihre Tätigkeit mit 1. Dezember 2024 antreten. Das Auswahlverfahren und der Entscheidungsprozess wurden aufgrund des am 15. August 2024 in Kraft getretenen Steiermärkischen Objektivierungsgesetzes getroffen. Darin ist unter anderem gesetzlich geregelt, dass Spitzenfunktionen im steirischen Landesdienst öffentlich ausgeschrieben werden und die Kandidatinnen und Kandidaten in einem mehrstufigen Bewerbungs- und Auswahlverfahren, welches von einer externen Beratungsfirma begleitet wird, ausgewählt werden.

Über Wiesegger-Eck und Plöbst

Mag. Karin Wiesegger-Eck ist seit 2000 als Juristin an der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz beschäftigt. Von 2001 bis 2012 leitete sie das Sicherheitsreferat der Behörde, seit dem Jahr 2012 das Anlagenreferat. Im Oktober 2023 wurde sie zur Bezirkshauptmann-Stellvertreterin der BH Leibnitz ernannt. Mag. Peter Plöbst, war ab dem Jahr 1992 als Referatsleiter des Referats Wirtschaftswesen, Kunst und Kultur, Schulangelegenheiten an der damaligen Bezirkshauptmannschaft Judenburg tätig. Ab 2005 war er Leiter des Anlagenreferats und Bezirkshauptmann-Stellvertreter in der BH Murtal.