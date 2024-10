Freundliches Herbstwetter erwartet die Wiener am Samstag

Der Samstag beginnt in Wien mit lokalem Nebel und Hochnebel, doch es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf sonniges Wetter freuen: Bereits am Vormittag löst sich der Nebel auf, und die Sonne übernimmt. Dünne Wolken in höheren Schichten trüben das freundliche Herbstwetter nicht. „Dazu weht mäßiger, mitunter lebhafter Südostwind“, merkt die GeoSphere Austria in ihrer Prognose an. In den Morgenstunden liegt die Temperatur bei etwa 9 Grad, tagsüber klettern die Werte dann auf angenehme 15 Grad.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 21:56 Uhr aktualisiert