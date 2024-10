95.000 Euro Beute aus Einbruchserie: Täter gefasst

Ein 35-jähriger Mann aus Rumänien ist dringend verdächtig, in gewerbsmäßiger Absicht Einbruchsdiebstähle in Filialen einer Handelskette für unter anderem Elektronik in Niederösterreich und Oberösterreich begangen zu haben. Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, gelang es, nach umfassender Ermittlungsarbeit und Auswertung der sichergestellten Spuren den Beschuldigten auszuforschen und ihm neun Tathandlungen zuzuordnen.

Beute im Wert von über 95.000 Euro

Die nun aufgeklärten Einbruchsdiebstähle wurden im Zeitraum von Juni 2023 bis Oktober 2024, jeweils in den Nachtstunden verübt. Der vorerst unbekannte Täter vollendete sieben Tathandlungen; bei zwei blieb es beim Versuch. Die fünf betroffenen Filialen befinden sich in Gänserndorf, Hollabrunn, Stockerau und St. Pölten, sowie in Steyr. Der Gesamtwert der Beute – vorwiegend Mobiltelefonie – beläuft sich auf über 95.000 Euro.

Am 10. Oktober wurde er gefasst

Der letzte Einbruchsdiebstahl dieser Serie wurde am 10. Oktober, gegen 02.55 Uhr, in Steyr begangen. Aufgrund der vorangegangenen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte in den Mittagsstunden des 10. Oktober, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg, festgenommen werden. Die Festnahme wurde von Einsatzkräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des LKA NÖ am Wiener Hauptbahnhof vollzogen. Beim Festgenommenen konnte Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe vorgefunden und sichergestellt werden. Bei dieser Geldsumme soll es sich um den Erlös der in der Nacht in Steyr gestohlenen und bereits weiterverkauften Mobiltelefone handeln.

Täter gestand die Tat

Bei der weiteren Amtshandlung konnten die Kriminalisten des LKA NÖ die Adresse des mutmaßlichen Hehlers (Handyshop in Wien) ermitteln und dort insgesamt 25 hochpreisige Mobiltelefone sicherstellen. Der mutmaßliche Hehler – ein 32-jähriger Türke – wurde angezeigt. Er zeigte sich umfassend geständig. Der 35-jährige Rumäne zeigte sich bei seiner Beschuldigtenvernehmung ebenfalls umfassend geständig. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.