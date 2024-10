Unfall: Auto krachte in Grazer Supermarkt

Ein Auto krachte in eine Spar-Filiale in der Grazer Floßlendstraße.

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte am Donnerstagabend, 17. Oktober, zu einem Einsatz in die Floßlendstraße aus. Dort ereignete sich ein Unfall bei einer Sparfiliale. Laut ersten Informationen soll ein Auto vermutlich beim Ausparken in das Gebäude gekracht sein, wie eine Mitarbeiterin gegenüber 5 Minuten verrät. Genauer Umstände zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Der Vorfall dürfte allerdings keine Verletzungen gefordert haben. Auch der Schaden dürfte sich in Grenzen gehalten haben. Die Auslagenscheibe wurde von den Einsatzkräften verschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert