Erneutes Erdbeben der Stärke 2,2 in Vorarlberg

Gegen 4.24 Uhr morgens am 18. Oktober erschütterte ein Erdbeben Vorarlberg erneut. Nach dem Erdbeben am vergangenen Mittwoch, dem 16. Oktober, mit einer Magnitude von 3,1 war das Beben in dieser Nacht um einiges schwächer. Messungen der Seismologen von GeoSphere Austria zufolge hatte das Erdbeben eine Magnitude von 2,2 und wurde deshalb von Personen, die sich zum Zeitpunkt im Epizentrum des Bebens befanden, nur schwach verspürt. Es wurden keine Gebäudeschäden gemeldet, und bei dieser Stärke werden auch keine erwartet, so die Seismologen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 11:16 Uhr aktualisiert